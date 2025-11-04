Federmoda incalza | Serve intervento deciso sull’ultra fast fashion

“Siamo preoccupati per gli effetti sulla sostenibilità economica e ambientale generati dall’ultra fast fashion con giro d’affari sottratto alla nostra economia e alle casse dello Stato sempre più importante”: queste le parole del presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni. Infatti, al Tavolo del Moda, istituito insieme al Mimit, per normare la tutela del Made in Italy. Lotta ultra fast fashion, Federmoda chiede “intervento deciso”. In una nota Federmoda è chiara. “Nonostante l’urgenza di un intervento deciso per affrontare l’impatto dell’ultra fast fashion sull’intera filiera della moda, a partire dal retail, cuore pulsante della distribuzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

