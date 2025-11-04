Federico Falcone omaggia Ivan Graziani al Fla con il suo nuovo libro
Federico Falcone sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 del Fla – Festival di Libri e Altrecose di Pescara. Il giornalista e scrittore presenterà il suo nuovo libro, “Ivan Graziani” (Ianieri Edizioni), uscito a settembre: un ritratto vivido e appassionato di uno degli artisti più originali e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Federico Falcone porta al FLA di Pescara il suo omaggio a Ivan Graziani: il libro che celebra il ribelle della musica italiana https://www.terremarsicane.it/federico-falcone-porta-al-fla-di-pescara-il-suo-omaggio-a-ivan-graziani-il-libro-che-celebra-il-ribelle-dell - facebook.com Vai su Facebook
Un volume per riscoprire l'eredità musicale di Ivan Graziani - Tra gli omaggi degli ottant'anni dalla nascita di Ivan Graziani, c'è 'Ivan Graziani' (Ianieri Edizioni), il nuovo saggio biografico di Federico Falcone, dedicato al cantautore. Lo riporta ansa.it