Federico è stato ritrovato a Roma e sta bene

Parmatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico è stato ritrovato nella giornata di martedì 4 novembre e ora è a casa, a Parma, tra le braccia dei suoi genitori. Il 45enne, scomparso per la seconda volta domenica 19 ottobre - dopo una prima scomparsa del 25 settembre - sta bene. L'uomo si trovava a Roma ed è stato riconosciuto da una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

