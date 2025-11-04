Federico Balzaretti vola in Francia dall’amico Benatia | con la Roma è già finita

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Balzaretti risolve il contratto con la Roma e vola in Francia: affiancherà Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. Il suo ruolo sarà appunto quello di vice direttore sportivo: collaborerà a stretto contatto con il dirigente marocchino, con il quale ha condiviso un anno a Roma da calciatore. È finita così dopo dieci mesi l’avventura in giallorosso di Balzaretti, che aveva firmato a ottobre 2024, ma era operativo da gennaio 2025. Balzaretti a Roma svolgeva il ruolo di loan manager. Monitorava le prestazioni dei giocatori di Gasperini ceduti in prestito, guardando partite a ciclo continuo e studiandone la crescita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

federico balzaretti vola in francia dall8217amico benatia con la roma 232 gi224 finita

© Ilfattoquotidiano.it - Federico Balzaretti vola in Francia dall’amico Benatia: con la Roma è già finita

Approfondisci con queste news

federico balzaretti vola franciaFederico Balzaretti vola in Francia dall’amico Benatia: con la Roma è già finita - Federico Balzaretti risolve il contratto con la Roma e vola in Francia: affiancherà Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. Segnala ilfattoquotidiano.it

federico balzaretti vola franciaFederico Balzaretti lascia la Roma - L'ex calciatore tornato a Trigoria nel dicembre 2024 risolve il suo contratto con i giallorossi e si appresta a firmare con l'Olympique Marsiglia dove lavorerà insieme all'ex compagno Medhi Benatia ... Riporta today.it

Ex rosa Balzaretti vola a Marsiglia: lavorerà al fianco del direttore sportivo Benatia - Federico Balzaretti è pronto per una nuova avventura professionale, ma stavolta non sul campo di gioco. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Federico Balzaretti Vola Francia