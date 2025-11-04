Federico Balzaretti vola in Francia dall’amico Benatia | con la Roma è già finita
Federico Balzaretti risolve il contratto con la Roma e vola in Francia: affiancherà Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. Il suo ruolo sarà appunto quello di vice direttore sportivo: collaborerà a stretto contatto con il dirigente marocchino, con il quale ha condiviso un anno a Roma da calciatore. È finita così dopo dieci mesi l’avventura in giallorosso di Balzaretti, che aveva firmato a ottobre 2024, ma era operativo da gennaio 2025. Balzaretti a Roma svolgeva il ruolo di loan manager. Monitorava le prestazioni dei giocatori di Gasperini ceduti in prestito, guardando partite a ciclo continuo e studiandone la crescita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
