Federico Balzaretti lascia la Roma

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo nemmeno un anno Federico Balzaretti lascia, nuovamente Trigoria. L’ex calciatore che era tornato nella dirigenza della Roma ha risolto il suo contratto col club ed è pronto a firmare col Marsiglia di Benatia. Il nuovo addio A dicembre 2024, Federico Balzaretti aveva ottenuto dall’ex ds. 🔗 Leggi su Romatoday.it

