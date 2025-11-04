Fedagripesca | A rischio addetto servono ristori immediati

Firenze, 4 novembre 2025 - "Un blocco della pesca a strascico per due mesi consecutivi è economicamente e socialmente insostenibile per le marinerie toscane, che rischiano il collasso senza sostegni immediati". A dirlo è Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana, commentando il nuovo stop obbligatorio alle attività deciso dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in applicazione del Regolamento Ue. Il provvedimento, si spiega in una nota, in vigore dal 31 ottobre al 30 novembre 2025, arriva dopo un mese di fermo biologico e riguarda oltre 100 imbarcazioni e centinaia di lavoratori lungo la costa toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

