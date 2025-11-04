Febbre giallorossa | Società lungimirante in sintonia col Comune Presto i lavori nei distinti

Ormai la città respira giallorosso. L’entusiasmo è contagioso, sembra di essere tornati alla prima epoca targata Daniele Corvetta, con la prima, storica, promozione in serie B. Ma anche a giorni della presidenza Fabbri con il miracoloso ritorno tra i cadetti, dopo il primo fallimento. Nei bar cittadini si parla solo del Ravenna Calcio e del suo grande momento: la doppia incornata vincente del redivivo Stefano Okaka, che si è magnificamente calato nella realtà della serie C. Insomma si vive un’aria più che positiva. Un momento magico che ha fatto esplodere la città, come rileva anche il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni: "Il grande seguito di tifosi – dice il primo cittadino – l’alta presenza allo stadio di ragazze e ragazzi, il forte entusiasmo che si respira in città per la nostra squadra di calcio sono palpabili e fortemente positivi, e trasmettono un forte sentimento identitario e di attaccamento a Ravenna e ai nostri colori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

