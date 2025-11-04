FdI è al 31,4% il massimo da settembre 2022 | col sondaggio di Mentana La7 diventa indigesta per Schlein e Conte

Secoloditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Come andrebbe se si votasse oggi: FdI cresce ancora di uno 0,2% ed al 31,4%, che per intenderci è il massimo delle nostre serie di rilevazioni di Swg da dopo le elezioni del settembre 2022: 31,4%». Presentando il consueto sondaggio del lunedì sera, Enrico Mentana non si è potuto esimere dal sottolineare questo dato. Che diventa politicamente ancora più pesante se si considera che, invece, Pd e M5S continuano a calare, allungando la distanza che li divide dal partito della premier. L’ennesima doccia fredda per Elly Schlein e Giuseppe Conte, per i quali andando avanti così il Tg La7 rischia di diventare un appuntamento da cui tenersi alla larga o da affrontare solo con poderose scorte di maalox vicino, un po’ come il famoso bicchiere di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

