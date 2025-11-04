FC 26 SBC Ultimate Scream | Ona Batlle 87 OVR – L’Esterno Versatile!
È disponibile la SBC di Ona Batlle Ultimate Scream (87 OVR), una carta estremamente versatile che può coprire quasi l’intera fascia, dal ruolo difensivo a quello d’attacco. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Ultimate Scream Ona Batlle (87 OVR). Ruoli: RM (Centrocampista Destro) o RB, LB, RW (Terzino DestroSinistro, Ala Destra).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 4 Stelle.. PLUS: Esterno (TD), Esterno (TS), Esterno di centrocampo (ED), Regista largo (AD).. PLUS PLUS: Tornante offensivo (TD), Tornante offensivo (TS), Regista largo (ED).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC ha un costo moderato per un 87 OVR, richiedendo due rose (83 OVR e 85 OVR) e l’utilizzo di una singola carta TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
