FC 26 SBC | 2x 84+ Upgrade – Pacchetto Doppio 84+!
È disponibile una SBC di upgrade rapida e potenzialmente redditizia: “2x 84+ Upgrade”. Durata: 7 giorni. Ripetibilità: Non ripetibile per intero (si riattiva dopo 2 giorni, ma la sfida è unica).. Il Premio Finale. Completando la SBC, riceverai: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 84+ (Non Scambiabile).. La Sfida da Completare (1 Sola Rosa). La SBC richiede un investimento molto basso, rendendola un’ottima opzione per riciclare fodder di rating intermedio. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Upgrade 84+ 83 OVR Min. 3 giocatori con TOT min 84 Analisi Veloce. SBC Altamente Raccomandata. Questa SBC è molto conveniente. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
