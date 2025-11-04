FC 26 Evoluzione | Lampo Accecante – Trasforma un Giocatore Base in un Attaccante Veloce! The ScreaMOR
È disponibile l’Evoluzione “Lampo accecante”, un’opzione gratuita che applica un massiccio +20 OVR ai giocatori di rating basso. L’obiettivo è trasformare un Attaccante (ATT) di base in un giocatore con statistiche di Velocità, Tiro e Dribbling da spavento. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 64 OVR. Posizione iniziale: ATT. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Pass. calibrato, Primo controllo, Passo veloce.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +20 (MAX: 74). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
