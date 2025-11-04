fatto a fette arriva a milano con la storia del panettone contemporaneo

Il panettone è un dolce che non conosce tregua. Da semplice simbolo natalizio milanese si è trasformato, nell’arco di pochi anni, in una vera e propria icona globale, capace di farsi riconoscere a Tokyo come a San Paolo, di diventare ingrediente per chef e pizzaioli, di conquistare festival e concorsi in ogni angolo del mondo. A raccontare questa evoluzione è Anna Prandoni in “ Fatto a fette. La vera storia del panettone moderno ” (Cinquesensi, 2025), un libro che non fa classifiche ma intreccia storie, interviste e osservazioni, ricostruendo la metamorfosi del più amato tra i lievitati. Screenshot Il volume sarà presentato a Milano mercoledì 6 novembre, negli spazi di Ciacco Lab in via Botticelli 30, proprio per sottolineare quanto questo libro sia frutto dell’intenso scambio di visioni, idee, riflessioni con i lievitisti nei loro luoghi di produzione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

