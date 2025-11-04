Fastidio al polpaccio Spalletti risparmia Thuram | contro lo Sporting due opzioni per sostituirlo
Il francese non dovrebbe farcela per la stessa problematica che lo aveva tenuto fuori dalla gara contro l'Udinese in campionato. Chance per Conceiçao?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
THURAM NON CONVOCATO: SALTA JUVE-UDINESE Il centrocampista francese ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante la rifinitura odierna e non è stato convocato da Mister Brambilla. Torna invece dopo il lungo stop Fabio Miretti Vai su Facebook
Juventus, Thuram out contro l’Udinese: fastidio al polpaccio per il centrocampista francese - X Vai su X
Il francese non dovrebbe farcela per la stessa problematica che lo aveva tenuto fuori dalla gara contro l'Udinese in campionato. Chance per Conceiçao? - Il francese non dovrebbe farcela per la stessa problematica che lo aveva tenuto fuori dalla gara contro l'Udinese in campionato. Secondo msn.com