Fastidio al polpaccio Spalletti risparmia Thuram | contro lo Sporting due opzioni per sostituirlo

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese non dovrebbe farcela per la stessa problematica che lo aveva tenuto fuori dalla gara contro l'Udinese in campionato. Chance per Conceiçao?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

