Farmacisti in sciopero il 6 novembre per il rinnovo del contratto collettivo

Giovedì 6 novembre anche in Sicilia i dipendenti delle farmacie private incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Lo sciopero, indetto su tutto il territorio nazionale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è a sostegno della vertenza per il rinnovo del Contratto Collettivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

Sciopero dei farmacisti giovedì 6 novembre: possibili disservizi anche nelle farmacie di Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei farmacisti il 6 novembre a sostegno del rinnovo del contratto - Sanità - Ansa.it - X Vai su X

Sciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre, a rischio le visite in Italia: i motivi e chi si ferma - Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il “ruolo unico”, che secondo lo Snami minaccia l’autonomia ... Lo riporta fanpage.it

Doppio sciopero in arrivo: il 5 novembre si fermano i medici, il 6 i farmacisti. Quali visite sono a rischio - La prima agitazione è indetta dal sindacato Snami, la seconda dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Si legge su today.it

Farmacisti in sciopero: le manifestazioni in programma a Catania - Di seguito i luoghi dei cortei in Sicilia e nella nostra città di Catania. Da catania.liveuniversity.it