Farmacie private | il 6 novembre sciopero per il contratto

Arezzo, 4 novembre 2025 – Il 6 novembre sciopero dei farmacisti dipendenti dalle strutture private. “In provincia di Arezzo- sottolinea Marco Pesci, segretario della Filcams Cgil - le oltre 90 farmacie private diffuse sul territorio, rappresentano un punto di riferimento per i cittadini che non solo ricevono i farmaci e monitoraggio dell’aderenza terapeutica, ma anche una molteplicità di servizi volti alla prevenzione e allo screening di prima istanza della salute, tra i quali vaccinazioni, telemedicina e analisi di prima istanza sul sangue capillare”. Dinanzi a questa fondamentale attività, “Federfarma, l'associazione che rappresenta i titolari delle farmacie private, non intende riconoscere alle lavoratrici e lavoratori del settore, gli incrementi retributivi adeguati al recupero inflattivo e un pieno riconoscimento del valore della loro professione, che fin dagli anni della pandemia del Covid è stata sottoposta a forti sollecitazioni e cambiamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

