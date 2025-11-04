La Farmacia dei Servizi continua a suscitare grande interesse anche nella provincia di Ascoli, dove 51 farmacie sono attivamente impegnate nella sperimentazione avviata nel 2023. A sottolinearlo è la presidente di Federfarma Ascoli, Patrizia Righetti, che parla di risultati "oltremodo positivi" registrati sul territorio piceno come in tutta la regione. "In queste ultime settimane – spiega la dottoressa Righetti – ogni farmacia coinvolta effettua almeno una prestazione al giorno, supportata da ricetta medica per assicurare la gratuità e la registrazione dei dati per esigenze statistiche". La presidente accende i riflettori "sui lusinghieri risultati ottenuti nelle 51 farmacie del territorio, che hanno scelto di impegnarsi in un percorso innovativo per dare risposte concrete alla popolazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmacia dei servizi, bilancio ok:: "Percorso innovativo e attenzione"