Farmaci salvavita in stiva | la denuncia di un passeggero contro Ryanair
L'episodio è avvenuto lo scorso 30 ottobre all’aeroporto di Lisbona. Il protagonista è un 30enne del Triveneto, affetto da fibrosi cistica, che ha denunciato di essere stato costretto a imbarcare in stiva la borsa contenente i propri farmaci salvavita durante un volo Ryanair diretto a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
