Fantomas torna nelle sale con un reboot con protagonisti Guillaume Canet e Romain Duris
Uno dei personaggi francesi più iconici, creato nel lontano 1911, ritornerà protagonista sul grande schermo con un nuovo film. Il franchise francese di Fantomas ritornerà sul grande schermo con un reboot di cui sono stati svelati i protagonisti. Tra gli interpreti del progetto ci saranno Guillaume Canet e Romain Duris e le riprese si svolgeranno a Parigi in vista di un debutto sul grande schermo che avverrà nel 2027. I primi dettagli del reboot Il thriller, che viene descritto dai produttori come particolarmente ricco d'azione, sarà girato a partire dal mese di gennaio. Dietro la macchina da presa sarà impegnato Frédéric Tellier, co-autore della sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
