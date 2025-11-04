fantomas pronto un reboot thriller francese con guillaume canet e romain duris

“Fantomas”, iconico franchise poliziesco francese, ritornerà con un reboot che ha riunito un cast stellare che comprende Guillaume Canet, Romain Duris, Lyna Khoudri e Louis Peres. Le riprese di questo thriller d’azione inizieranno a gennaio a Parigi con il regista e co-sceneggiatore Frédéric Tellier e l’uscita in Francia è prevista per il 2027. “Fantomas” sarà presentato agli acquirenti da SND, che si occupa di finanziamenti, produzione, distribuzione francese e vendite internazionali, all’American Film Market la prossima settimana. SND sta producendo con Wassim Beji tramite la sua società Wy Productions. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

