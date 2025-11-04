Fano dà in adozione le figlie e poi le cerca sui social per convincerle a denunciare i genitori adottivi Un?amica fa da tramite | condannata

Corriereadriatico.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FANO Rintracciate sui social, poi i messaggi per farle allontanare dalle famiglie adottive. Ieri la sentenza. Davanti al giudice monocratico il caso di una tentata sottrazione di minore in. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Fano, dà in adozione le figlie e poi le cerca sui social per convincerle a denunciare i genitori adottivi. Un'amica fa da tramite: condannata - FANO Rintracciate sui social, poi i messaggi per farle allontanare dalle famiglie adottive.

