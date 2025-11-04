Fanno zipline nella giungla in Laos | padre e figlio 15enne punti e uccisi da centinaia di vespe giganti

Durante una vacanza in Laos, in Asia, l’insegnante americano Daniel Owen e il figlio 15enne sono morti dopo essere stati punti da uno sciame di vespe giganti asiatiche mentre facevano zip-line nella giungla di Luang Prabang. Entrambi sono deceduti poche ore dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

