Fanno zipline nella giungla in Laos | padre e figlio 15enne punti e uccisi da centinaia di vespe giganti

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una vacanza in Laos, in Asia, l’insegnante americano Daniel Owen e il figlio 15enne sono morti dopo essere stati punti da uno sciame di vespe giganti asiatiche mentre facevano zip-line nella giungla di Luang Prabang. Entrambi sono deceduti poche ore dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

