Fango M5S in Antimafia | Scarpinato insinua una connessione tra l’attentato a Ranucci e Fazzolari Il sottosegretario | Un delirio

«Apprendo che il senatore del Movimento 5 Stelle, Roberto Scarpinato, in Commissione parlamentare Antimafia ha insinuato un collegamento tra me e l’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Ho sempre avuto una bassissima considerazione di Scarpinato, e mi rincuora constatare che il mio non era un pregiudizio immotivato». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha commentato quanto accaduto durante l’audizione in Commissione di Ranucci. L’audizione di Ranucci in Antimafia e il «delirio» di Scarpinato. L’audizione del giornalista è durata circa un’ora. Una parte dell’audizione è stata secretata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

