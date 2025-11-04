Fangio la leggenda a teatro con le musiche di Piazzolla

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello è in programma “Il chilometro lanciato. Fangio El Inmortal”, spettacolo di narrazione, musica, immagini ed emozioni dedicato a Juan Manuel Fangio, uno dei più grandi piloti dell’automobilismo del Novecento. In scena Roberto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

