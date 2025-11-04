Fanfarillo PRI | È l’ora di una politica che agisca basta slogan
Tempo di lettura: 2 minuti “Ho sposato il progetto Avanti Campania perché è moderno, innovativo e pragmatico, che vuole dare una vera svolta alla politica”, ha dichiarato Paola Fanfarillo, capolista donna alla circoscrizione Napoli e provincia per la lista Avanti Campania, per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, e dirigente nazionale del Partito repubblicano Italiano, nel corso della presentazione della lista alla presenza del candidato governatore del campo largo Roberto Fico. “Non possiamo più permetterci una politica fatta di slogan e promesse lasciate sulla carta. Serve una politica che si traduca in piani d’azione concreti, a 360 gradi, in grado di portare avanti quanto di buono è stato fatto nella legislatura regionale in corso e, allo stesso tempo, di creare dove c’è bisogno, di colmare le lacune e dare risposte vere ai cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Frosinone – #ZES e #ZLS spaccano la politica: dopo Ottaviani, ecco una nota degli onorevoli Ruspandini e Pulciani | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #massimoruspandini #nicolaottav Vai su Facebook
Duplice omicidio a Paupisi, Fanfarillo (PRI): “Mancano strumenti per prevenire queste stragi” - Ma nessuno aveva gli strumenti per trasformare quei segnali in un grido d’allarme, nessuno ha ... Lo riporta ntr24.tv
Campania, Fanfarillo (PRI): “In Campania si vive tre anni in meno. Basta statistiche, servono azioni” - La dirigente nazionale del Partito Repubblicano Italiano sullo studio pubblicato dal Rapporto Meridiano Sanità: “Serve un Piano Straordinario Salute per la nostra regione” Napoli, 17 Ottobre – “È ... Riporta sciscianonotizie.it