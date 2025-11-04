Fanfarillo PRI | È l’ora di una politica che agisca basta slogan

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho sposato il progetto Avanti Campania perché è moderno, innovativo e pragmatico, che vuole dare una vera svolta alla politica”, ha dichiarato Paola Fanfarillo, capolista donna alla circoscrizione Napoli e provincia per la lista Avanti Campania, per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, e dirigente nazionale del Partito repubblicano Italiano, nel corso della presentazione della lista alla presenza del candidato governatore del campo largo Roberto Fico. “Non possiamo più permetterci una politica fatta di slogan e promesse lasciate sulla carta. Serve una politica che si traduca in piani d’azione concreti, a 360 gradi, in grado di portare avanti quanto di buono è stato fatto nella legislatura regionale in corso e, allo stesso tempo, di creare dove c’è bisogno, di colmare le lacune e dare risposte vere ai cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

