Famiglie sospese a Milano la campagna choc | La nostra colpa? Volere una casa

Ilgiorno.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – I manifesti sembrano proprio foto segnaletiche, di quelle che vengono scattate ai criminali negli Stati Uniti d’America. Immagini forti perché il Comitato Famiglie Sospese, che raggruppa circa 4.500 nuclei familiar i con appartamenti acquistati ma sequestrati o bloccati dalle indagini della magistratura sulle procedure urbanistiche, vuole provare a scuotere ulteriormente le istituzioni e l’opinione pubblica. In uno dei manifesti, una coppia regge una tavoletta in cui ci sono i loro nomi – Stefano e Maria –, l’indirizzo del progetto finito nel mirino – via Frigia 7 –, la zona – Villa San Giovanni – e la data di acquisto dell’immobile: 14 settembre 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

