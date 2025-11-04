Falsi permessi o proposte di lavoro per entrare in Italia 19 indagati per immigrazione clandestina tentata estorsione e rapina

I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Chieti, con il supporto operativo dei militari dei comandi provinciali di Pescara, L’Aquila e Teramo, su delega della Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Falsi certificati per ottenere permessi di soggiorno: chiesti quattro rinvii a giudizio -- La Procura di Agrigento, a firma del pubblico ministero Rita Barbieri, ha avanzato la richiesta di... #Agrigento #Certificati #soggiorno #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com Vai su Facebook

Permessi di soggiorno falsi: concluse le indagini https://gazzettadisiena.it/permessi-di-soggiorno-falsi-concluse-le-indagini/… - X Vai su X

Permessi 104, lavoro agile e part time: obblighi e sanzioni per il datore che non li concede a disabili e familiari - Nella nota del 6 dicembre l’Ispettorato Nazionale del lavoro fa il punto su permessi, congedi e altre misure di conciliazione vita- Come scrive disabili.com

Permessi di soggiorno a pagamento, arrestato il titolare di una ONLUS - Di fatto, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Foggia, il titolare vendeva agli stranieri falsi contratti ... Segnala rainews.it

Falsi permessi di soggiorno,raggirati centinaia di stranieri - Adescavano gli stranieri, prevalentemente nordafricani, in un circolo ricreativo di Andria, gestito dal tunisino Ammar Carni (42 anni) e si facevano consegnare 2000 euro per istruire le pratiche ... Scrive ilsecoloxix.it