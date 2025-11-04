False pratiche sui bonus edilizi un arresto e sequestri ad Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. di Avellino, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di essere il principale artefice di un’articolata truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di contributi a carico dello Stato relativi ai “bonus edilizi”, in particolare contributi per interventi di riqualificazione energetica – “Ecobonus”, “Sisma Bonus”, “Bonus Facciate” e “Super Bonus”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
