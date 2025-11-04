Fabrizio Manuel Sirignano nella Commissione ministeriale per l’educazione 0–6 anni

Fabrizio Manuel Sirignano, napoletano, classe 1975, professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e direttore scientifico del Centro internazionale di ricerca Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo, sarà uno dei venti membri della nuova Commissione ministeriale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nominata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con il decreto ministeriale 1252025. La Commissione, che resterà in carica per i prossimi tre anni e si insedierà il 10 novembre 2025 nella sua nuova composizione, è nata in seno al decreto legislativo 652017 che ha sancito in Italia l’istituzione di uno specifico sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni con l’obiettivo di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it