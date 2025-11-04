Fabbri confermato alla guida di Fiarc Confesercenti regionale agenti di commercio sempre più centrali
L’agente ferrarese Leonardo Fabbri è stato riconfermato presidente regionale di Fiarc Confesercenti Emilia-Romagna, la federazione che rappresenta gli agenti e i rappresentanti di commercio. La rielezione è arrivata al termine dell’assemblea elettiva che si è svolta a Bologna, alla presenza del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
