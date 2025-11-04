Fa la spesa gratis al supermercato e scappa col carrello poi picchia il vigilante

Era andata all’Iper di via della Guerrina insieme a un’altra donna per fare la spesa “gratis”. Ma l’addetto alla sicurezza ha notato quel loro atteggiamento sospetto e ha allertato subito le forze dell’ordine.Il fatto è accaduto intorno alle 19.30 di sabato 1 novembre quando, sul posto, è giunta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SPEDIZIONE GRATIS con il codice ZUCCA25 Spesa minima 35€ su https://www.unpuntoallavolta.it/ Spedizione Express in tutta Italia 24-48 ore E in più... Nuove Stoffe per l'autunno/inverno Cartamodelli donna, uomo e bambino ? Tanti accessori di - facebook.com Vai su Facebook

Fa la spesa gratis al supermercato grazie alla cassiera (sua compagna): lui arrestato, dipendente denunciata - Le buste della spesa venivano scansionate alla cassa, ma lo scontrino finale risultava sempre pari a zero euro. Da fanpage.it

Fa la spesa gratis, poi aggredisce il direttore: paura in un supermercato a Santa Marinella - Momenti di paura e tensione a Santa Marinella, litorale a nord di Roma, dove i carabinieri della stazione locale ... Si legge su fanpage.it

Fa spesa in supermercato, non paga e minaccia cassiere - E' entrato in un supermercato del centro di Caserta e, come un normale cliente, ha fatto la spesa prendendo dagli scaffali vari generi alimentari, poi si è recato verso le casse oltrepassandole senza ... Come scrive ansa.it