Fa il bagno nella fontana di piazza Navona 47enne era già stato espulso
Ha deciso di fare un bagno nella fontana del Nettuno a piazza Navona. Protagonista un 47enne romeno, già noto alle forze dell'ordine, che risultava espulso dal territorio nazionale. A intervenire sono stati gli agenti della polizia.Il bagno nella Fontana del NettunoSecondo quanto appreso, i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Un bel bagno notturno dentro la fontana della Pigna: la "bravata" di alcuni ragazzi Video? https://cityne.ws/QbBP6 - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Navona,tenta di entrare nella Fontana del Nettuno,fermato - Erano impegnati in Piazza Navona nei consueti servizi a contrasto di fenomeni di abusivismo commerciale, gli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, qu ... Secondo msn.com
Una coppia di 40enni fa il bagno nella fontana di piazza Brin - La Spezia, 13 giugno 2025 – Una coppia di italiani quarantenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dalla polizia locale spezzina a fare il bagno nella fontana di piazza Brin, in ... Riporta lanazione.it
Roma, turista fa il bagno nella Fontana del Vittoriano - Protagonista un 41enne indiano, che è stato bloccato dalla polizia locale. Segnala romatoday.it