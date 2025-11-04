Fa Cup | Dazn ed Eurosport trasmetteranno la competizione in Italia fino al 2028 Ansa

La storica Emirates Fa Cup continuerà a essere visibile in Italia per altri quattro anni. Dazn e Warner Bros. Discovery hanno infatti siglato un nuovo accordo di co-esclusiva che garantirà la trasmissione della principale coppa nazionale inglese fino alla stagione 2027-28. Accordo Fa Cup-Dazn: i dettagli. Ecco cosa scrive L’Ansa: “E’ il frutto del nuovo accordo tra Warner Bros. Discovery e Dazn con cui la principale coppa nazionale inglese sarà disponibile in co-esclusiva solo su Dazn ed Eurosport, fino al 2028. La trasmissione della stagione 2025-26 partirà dal secondo turno, al via il 6 dicembre, con le squadre di Premier League impegnate a partire dal terzo turno (dal 10 gennaio 2026) nella più antica competizione calcistica al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fa Cup: Dazn ed Eurosport trasmetteranno la competizione in Italia fino al 2028 (Ansa)

