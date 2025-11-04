Siamo pronti per tuffarci nella fase conclusiva del Mondiale di Formula Uno 2025. Nel caso di Andrea Kimi Antonelli sta per concludersi un primo anno nella massima categoria del motorsport che ha lasciato spunti davvero interessanti. Quasi tutti positivi, anche se le difficoltà, specialmente nella fase centrale del calendario, non sono mancate. Era inevitabile che fosse così per il rookie bolognese classe 2006. Il suo team principal in Mercedes, Toto Wolff, lo ha spesso difeso e protetto ma, in selezionati momenti, lo ha anche bacchettato, quando necessario. Ora che la stagione sta, invece, volgendo verso il termine, il manager austriaco riserva parole al miele per il pilota italiano: “Kimi ha un futuro a lungo termine con noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Toto Wolff incorona Kimi Antonelli: “Un pilota in grado di vincere il titolo mondiale”