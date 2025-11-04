Il 9 novembre 2025 sarà la giornata in cui si disputerà la quinta edizione del Gran Premio di San Paolo, ovverosia il GP di Formula 1 organizzato dall’autodromo di Interlagos. Non si parla più di “Gran Premio del Brasile” per frizioni politiche fra l’amministrazione della metropoli paulista, quella di Rio de Janeiro e il governo centrale. La sostanza, comunque, non cambia. Il circuito, nella sua conformazione attuale, è utilizzato dal 1990. Ha dunque mandato in scena 34 appuntamenti valevoli per il Mondiale. Di essi, 7 sono stati vinti dalla Ferrari, compreso quello inaugurale. Va rimarcato come le Rosse si siano imposte con cinque piloti differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari a Interlagos. Sette le vittorie, ma solo una dal 2009 a oggi…