Ex vice Bush Cheney muore per polmonite | il voto a Harris fu la sua ultima sfida al GOP
Dick Cheney, Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti durante i due mandati di George W. Bush dal 2001 al 2009, è morto ieri all’età di 84 anni per complicazioni legate a una polmonite e problemi cardiovascolari. La famiglia ha reso noto il decesso, avvenuto con i cari al capezzale, ponendo fine a una carriera che ha ridefinito il potere esecutivo a Washington. La famiglia Cheney ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale si legge che “la sua amatissima moglie da 61 anni, Lynne, le figlie Liz e Mary, ed altri membri della famiglia erano con lui al momento della morte”. Il decesso è stato riportato dalla Cnn, che ha sottolineato come Cheney, sopravvissuto a una serie di infarti cardiaci, avesse ricevuto un trapianto di cuore nel 2012. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
