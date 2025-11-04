Ex ospedale di Vimercate Due vendite deserte Ora l’Asst ci riprova

Ex ospedale, terza manifestazione d’interesse in vista: "Stavolta qualcosa si muove". Asst Brianza punta a chiudere la vendita dopo 15 anni di attesa per il complesso nel cuore di Vimercate. Ci spera il direttore generale: "Ci sono segnali positivi, speriamo si concretizzino", dice Carlo Alberto Tersalvi, che inviterà di nuovo costruttori e imprese a un momento informativo, prima della gara. Gli operatori possono beneficiare di un grosso sconto: il valore iniziale dell’area, nel 2010, al momento del trasloco di reparti e dottori nella nuova struttura a Oreno, era di 20 milioni, ora più che dimezzato, l’ultima volta si è fermato a 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

