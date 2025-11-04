Ex Milan dopo l’avventura allo Shenzhen Donadoni torna in panchina | ecco lo Spezia

Dopo l'esonero di Luca D'Angelo, arrivato durante la nottata, lo Spezia ha un nuovo allenatore: l'ex Milan Roberto Donadoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, dopo l’avventura allo Shenzhen, Donadoni torna in panchina: ecco lo Spezia

