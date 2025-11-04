Ex Milan dopo l’avventura allo Shenzhen Donadoni torna in panchina | ecco lo Spezia
Dopo l'esonero di Luca D'Angelo, arrivato durante la nottata, lo Spezia ha un nuovo allenatore: l'ex Milan Roberto Donadoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
, Sette squadre in cinque punti in vetta alla classifica: Milan secondo, in compagnia di Inter e Roma, a un punto dal Napoli capolista. La Fiorentina è ultima in solitaria, dopo dieci gare, per la prima volta Vai su Facebook
? Torna la Primavera maschile dopo la sosta e inizia la Coppa Italia per la Primavera femminile; U17 a Padova e U18 martedì in casa con la Lazio. Scopri tutto il programma del weekend ? https://acmi.land/PSG-17ott - X Vai su X
La rivolta degli ex: Atalanta-Milan tra ricordi e incroci pericolosi - Sei giocatori con un passato rossonero si ritrovano contro la loro vecchia squadra. Riporta msn.com