Ex Ilva di Taranto il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell' attività
Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell'attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui quello dell'ex Ilva di Taranto. Lo si legge in una nota. «Con l'ordinanza n. 3992 del 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso in data 7 settembre 2023 dall'Autorità indipendente competente in materia di energia elettrica, del gas e dell'acqua.
NUOVO INFORTUNIO ALLO STABILIMENTO EX ILVA DI TARANTO: OPERAIO FERITO DURANTE UN COLLAUDO Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nello stabilimento Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria di Taranto, ex Ilva. A rimaner - facebook.com Vai su Facebook
