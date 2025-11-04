Ex distributore dell’Eni Lavori in corso e soluzione più vicina dopo vent’anni

Mentre i lavori di sistemazione dell’ex distributore di carburanti Eni sono in corso, il Comitato rionale di via Madonna dell’Olivo guarda con soddisfazione a quanto si sta realizzando dopo una storia lunga assai: il parcheggio e la “ piazza intelligente “ che dovrebbero essere pronti per la prossima primavera. "Era l’ottobre 2002 quando un documento Agip attestante la perdita di carburante diede l’avvio all’incresciosa vicenda, che si è protratta, ad oggi, per ben ventitré anni, durante i quali hanno visto luce progetti di bonifica dal lentissimo percorso – sottolineano Antonio Frascarelli e Alberto Pettirossi, portavoce del Comitato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

