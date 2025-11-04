Ex distributore dell’Eni Lavori in corso e soluzione più vicina dopo vent’anni
Mentre i lavori di sistemazione dell’ex distributore di carburanti Eni sono in corso, il Comitato rionale di via Madonna dell’Olivo guarda con soddisfazione a quanto si sta realizzando dopo una storia lunga assai: il parcheggio e la “ piazza intelligente “ che dovrebbero essere pronti per la prossima primavera. "Era l’ottobre 2002 quando un documento Agip attestante la perdita di carburante diede l’avvio all’incresciosa vicenda, che si è protratta, ad oggi, per ben ventitré anni, durante i quali hanno visto luce progetti di bonifica dal lentissimo percorso – sottolineano Antonio Frascarelli e Alberto Pettirossi, portavoce del Comitato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Terminati i LAVORI di REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO dell’AREA tra il parcheggio MULTIPIANO ed il distributore di carburante in piazza Umberto I, un’area lasciata senza progetto nel lontano 2010 (come la rampa di uscita dal parcheggio r - facebook.com Vai su Facebook
Area ex Eni, la svolta è vicina. Tre mesi per ultimare i lavori. Parcheggio pronto in primavera - Il sindaco: "Una risposta importante e nuovi posti auto in prossimità del centro storico". Da lanazione.it