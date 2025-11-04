Ex Bugatti viaggio nello stabilimento devastato Cumuli di rifiuti vetri rotti e fiale di metadone
Difficile capire come abbiano trascorso oltre due notti in condizioni così ‘estreme’: escrementi sui muri, nei campi, tra le aiuole. Vetri rotti e sparsi ovuque sui pavimenti luridi, bracieri improvvisati all’interno delle diverse stanze degli stabilimenti e boccette di metadone sparse qua e là. E’ stato disarmante accedere, ieri mattina, negli stabilimenti dell’ex Bugatti occupati abusivamente dalle migliaia di partecipanti al maxi rave di Halloween. Tantissimi i graffiti apparsi sui muri, segno indelebile dell’occupazione. Una volta dentro, nel capannone teatro della festa illegale, lo scenario è stato ancor più inquietante: è vero che i giovani ravers hanno chiuso quasi tutti i rifiuti negli appositi sacchi, ma l’immondizia era tantissima, così come i cumuli di bottiglie lasciate a terra insieme a mozziconi, vetri, tende distrutte, giacigli e carte di alimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
