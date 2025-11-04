Ex ballerina di Madonna e Rihanna l' attrice è diventata una delle regine degli action movie

A ttrice e modella franco?algerina, Sofia Boutella è uno dei volti femminili più amati dei film d’azione degli ultimi anni. Ex ballerina professionista (ha lavorato nel corpo di ballo di Madonna e Rihanna ), Boutella ha sviluppato uno stile unico che combina danza contemporanea e acrobazie cinematografiche. Un’attrice che incanta non solo per la sua bellezza ma soprattuto per la sua capacità di trasformarsi in un’eroina memorabile. I suoi film più belli vanno da Kingsman: Secret Service al recente Rebel Moon di Zach Snyder. Sorpresa, la Mummia è sexy. La clip in esclusiva con la nuova star Sofia Boutella X Leggi anche › Tom Cruise “risuscita” La Mummia: la prima del nuovo film a Madrid Film di Sofia Boutella lista completa: tutti i titoli, ultimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

