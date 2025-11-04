Europa League | prossimo avversario i vichinghi del Brann
Bergen, circa trecentomila anime affacciate sulla costa occidentale della Norvegia. Città anseatica dal sapore fiabesco, trova la sua ribalta pallonara grazie all’SK Brann, formazione locale nata nel 1908. Non esattamente l’epicentro storico del calcio scandinavo, ma una squadra comunque capace. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Alla scoperta del Viktoria Plzen, prossimo avversario della Roma in Europa League - La formazione ceca, imbattuta nell'edizione attuale della competizione europea, ha appena cambiato guida tecnica: in panchina siede Martin Hysky che ha esordito in campionato con una vittoria di misur ... Segnala today.it
Europa League: prossimo avversario, i vichinghi del Brann - Solida realtà dell’Eliteserien, i Bergens arrivano a Bologna con 6 punti conquistati nelle prime tre giornate di questa Europa League 2025- Da bolognatoday.it
Europa League: prossimo avversario, il “nuovo” Steaua Bucarest - Una decina di anni fa la scissione dalla gloriosa società fondata nel 1947 per una querelle con il Ministero della Difesa: le onorificenze son “rimaste” alla neonata FCSB, mentre la maggior dei gruppi ... Segnala bolognatoday.it