Eurolega 2025-26 le favorite e tutto quello che serve sapere

Le grandi potenze del basket continentale pronte a contendersi la corona d’Europa. Il nuovo capitolo dell’Eurolega 2025-26 si apre in un clima di attesa e ambizione, con un format rinnovato, roster rivoluzionati e un equilibrio che sembra più incerto che mai. A contendersi la corona d’Europa, ancora una volta, ci saranno le grandi potenze del basket continentale: Panathinaikos, Olympiacos, Real Madrid, Monaco e i campioni in carica del Fenerbahçe. Ma la nuova stagione non promette solo duelli d’élite. C’è curiosità per l’ingresso del Dubai BC, prima squadra non europea della storia del torneo, e per il ritorno di piazze calde come Tel Aviv e Valencia. 🔗 Leggi su Sportface.it