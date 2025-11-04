Euro digitale nel 2029 siamo entrati nella fase di sviluppo verso la prima emissione

Dopo due anni di preparazione, la Banca centrale europea preme l'acceleratore sull'euro digitale. Ora si fa sul serio, prossima tappa: 2029.

L'Europa fa un passo avanti verso la sovranità digitale: la BCE prepara l'arrivo dell'euro digitale, una moneta elettronica pubblica che affiancherà il contante e renderà i pagamenti più sicuri, accessibili e indipendenti dai giganti esteri!

PODCAST | L'euro digitale, una moneta pubblica, come il contante (di Domenico Conti)

Euro Digitale, ci siamo: l'obiettivo è il lancio entro il 2029 - La Banca Centrale Europea ha annunciato una svolta importante nel progetto sull'euro digitale, in quanto il Consiglio direttivo ha deciso di procedere alla fase successiva dopo aver completato con successo la fase preparatoria.

Addio contanti: entro il 2029 arriva l'euro digitale.

Euro digitale sempre più vicino, costerà 1,3 miliardi di euro: il lancio nel 2029 - La BCE accelera sull'euro digitale: stimati 1,3 miliardi di costi e prime transazioni pilota previste nel 2027, con debutto ufficiale nel 2029