Euro digitale nel 2029 siamo entrati nella fase di sviluppo verso la prima emissione

Wired.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di preparazione, la Banca centrale europea preme l’acceleratore sull’euro digitale. Ora si fa sul serio, prossima tappa: 2029. 🔗 Leggi su Wired.it

euro digitale nel 2029 siamo entrati nella fase di sviluppo verso la prima emissione

© Wired.it - Euro digitale nel 2029, siamo entrati nella fase di sviluppo verso la prima emissione

Scopri altri approfondimenti

euro digitale 2029 siamoEuro Digitale, ci siamo: l'obiettivo è il lancio entro il 2029 - La Banca Centrale Europea ha annunciato una svolta importante nel progetto sull'euro digitale, in quanto il Consiglio direttivo ha deciso di procedere alla fase successiva dopo aver completato con suc ... Si legge su hdblog.it

euro digitale 2029 siamoAddio contanti: entro il 2029 arriva l’euro digitale. Ecco cosa succede - La Bce accelera e avvia la fase operativa del progetto che porterà alla moneta digitale europea. Si legge su panorama.it

euro digitale 2029 siamoEuro digitale sempre più vicino, costerà 1,3 miliardi di euro: il lancio nel 2029 - La BCE accelera sull’euro digitale: stimati 1,3 miliardi di costi e prime transazioni pilota previste nel 2027, con debutto ufficiale nel 2029 ... Secondo quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale 2029 Siamo