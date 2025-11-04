Ettore Pausini ucciso da auto pirata la figlia | Parentela famosa solo sulla carta mai fregato nulla di noi

L’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre andava in bici a Bologna. "A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale” ha scritto la donna con riferimento chiaro alla cugina Laura Pausini al cui nome è stata collegata inevitabilmente la vicenda dal punto di vista mediatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

