Ettore Pausini travolto e ucciso lo sfogo della figlia | Laura Pausini? Parentela solo sulla carta Non li voglio vedere ai funerali

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La parentela è solo sulla carta, a loro non è mai fregato nulla di me e di mio padre ». Di Laura Pausini e della sua «parte di parentado» non ne vuole sapere nulla Sabrina Pausini, cugina della celebre cantante e figlia di Ettore, travolto e ucciso a Bologna da un pirata della strada mentre era in sella alla sua bici. La donna, dopo che la notizia aveva fatto il giro del web, ha deciso di intervenire con un duro messaggio sui social media: «Io non sono come loro». Il messaggio ai parenti: «Non vi voglio al funerale». «Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. 🔗 Leggi su Open.online

