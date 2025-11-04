Ettore Pausini travolto e ucciso lo sfogo della figlia | Laura Pausini? Parentela solo sulla carta Non li voglio vedere ai funerali

«La parentela è solo sulla carta, a loro non è mai fregato nulla di me e di mio padre ». Di Laura Pausini e della sua «parte di parentado» non ne vuole sapere nulla Sabrina Pausini, cugina della celebre cantante e figlia di Ettore, travolto e ucciso a Bologna da un pirata della strada mentre era in sella alla sua bici. La donna, dopo che la notizia aveva fatto il giro del web, ha deciso di intervenire con un duro messaggio sui social media: «Io non sono come loro». Il messaggio ai parenti: «Non vi voglio al funerale». «Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

È Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costituito - X Vai su X

Ettore Pausini travolto e ucciso, lo sfogo della figlia: «Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali» - Secondo Sabrina Pausini, alla famiglia di Laura «non è mai fregato nulla di me e di mio padre». Lo riporta msn.com

Laura Pausini, il pirata che ha investito e ucciso lo zio si è costituito: chi è - Si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale di Bologna l'automobilista che ieri ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio ... Scrive iltempo.it

Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costituito - Si è costituito l'uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna ... Secondo fanpage.it