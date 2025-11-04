Ettore Pausini si è costituito l’uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura

Si è presentato spontaneamente alla polizia l’uomo che ieri, poco dopo le 13.30, ha travolto e ucciso con la propria auto il ciclista Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. L’incidente è avvenuto lungo gli stradelli Guelfi, a Bologna, in una domenica che si è trasformata in tragedia. Dopo l’impatto, il conducente si era dato alla fuga senza fermarsi a soccorrere la vittima, lasciando a terra l’anziano e scatenando una vasta caccia all’uomo. Il responsabile è un 29enne di origine rumena-moldava, residente a Rimini, che si trovava al volante di una Opel Astra nera, modello piuttosto vecchio, già segnalata da diversi testimoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

