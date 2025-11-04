Ettore Pausini morto investito a Bologna si costituisce il pirata 29enne di origini rumene e moldave fuggito dopo l' incidente | L’ho ucciso io

Il giovane 29enne di orgini rumene e moldave si è presentato spontaneamente alla polizia locale di Bologna ammettendo di essere il conducente dell’auto che ha travolto e ucciso lo zio della cantante. Denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si è costituito alla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

