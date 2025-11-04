Ettore Pausini morto investito a Bologna si costituisce il pirata 29enne di origini rumene e moldave fuggito dopo l' incidente | L’ho ucciso io
Il giovane 29enne di orgini rumene e moldave si è presentato spontaneamente alla polizia locale di Bologna ammettendo di essere il conducente dell’auto che ha travolto e ucciso lo zio della cantante. Denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si è costituito alla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si è presentato al comando della polizia locale l'automobilista che nel primo pomeriggio di domenica, a bordo di una Opel Astra, ha investito Ettore Pausini sugli Stradelli Guelfi a Bologna. Si tratta di un cittadino straniero di 29 anni residente a Rimini. L'anzian - facebook.com Vai su Facebook
Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costituito - X Vai su X
Investito in bici, morto lo zio di Laura Pausini: il pirata della strada si è consegnato ai carabinieri - Zio di Laura Pausini investito e ucciso in bici a Bologna: il conducente si è consegnato ai carabinieri. Come scrive notizie.it
Grave lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore in un incidente - Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore è stato investito in bici vicino Bologna. Si legge su corrieredellosport.it
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Lo riporta today.it