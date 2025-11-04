Ettore Pausini morto investito a Bologna si costituisce il pirata 29enne di origini rumene e moldave fuggito dopo l' incidente | L’ho ucciso io

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane 29enne di orgini rumene e moldave si è presentato spontaneamente alla polizia locale di Bologna ammettendo di essere il conducente dell’auto che ha travolto e ucciso lo zio della cantante. Denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si è costituito alla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ettore pausini morto investito a bologna si costituisce il pirata 29enne di origini rumene e moldave fuggito dopo l incidente l8217ho ucciso io

© Ilgiornaleditalia.it - Ettore Pausini morto investito a Bologna, si costituisce il pirata 29enne di origini rumene e moldave fuggito dopo l'incidente: “L’ho ucciso io”

Contenuti che potrebbero interessarti

ettore pausini morto investitoInvestito in bici, morto lo zio di Laura Pausini: il pirata della strada si è consegnato ai carabinieri - Zio di Laura Pausini investito e ucciso in bici a Bologna: il conducente si è consegnato ai carabinieri. Come scrive notizie.it

ettore pausini morto investitoGrave lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore in un incidente - Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore è stato investito in bici vicino Bologna. Si legge su corrieredellosport.it

ettore pausini morto investitoLo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Ettore Pausini Morto Investito