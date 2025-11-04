Ettore Pausini la rabbia della figlia | Ai funerali non voglio nessun parente

Dopo l’incidente mortale lo sfogo nei social di Sabrina, arrivata ieri a Bologna da Trento. L’amico di famiglia: “È disperata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ettore Pausini, la rabbia della figlia: “Ai funerali non voglio nessun parente”

È Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costituito - X Vai su X

Ettore Pausini, chi è lo zio di Laura ucciso da un'auto pirata: barbiere, viaggiatore, imprenditore e testimonial degli Onconauti. “Uomo immenso” - Stefano Giordani, il direttore dell’associazione: "Amava la libertà e l’indipendenza. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Chi era Ettore Pausini, lo zio di Laura: «Amava la bici e il volontariato per i malati oncologici dopo aver curato un tumore» - Ettore Pausini aveva 78 anni ed è stato travolto in bici da un'auto pirata alle porte di Bologna: nella vita aveva fatto diversi mestieri ma ora era un barbiere conosciuto. Da corrieredibologna.corriere.it

Ettore Pausini, zio di Laura, ucciso mentre era in bici: un uomo si presenta alla polizia - Nel 2016, Laura Pausini aveva postato un volantino dell'associazione che ritraeva la fotografia di suo zio, sotto alla scritta: Ettore 1, tumore zero, la partita della vita. Secondo today.it