Ettore Pausini la lettera della figlia Sabrina cugina di Laura | Mio padre era una persona colta buona e generosa

Bologna, 4 novembre 2025 – “ Era una brava persona, colta, buona e generosa. E’ tsato un padre premuroso e attento con cui poter parlare di tutto”. E’ questo il messaggio di Sabrina Pausini, cugina di Laura, ha scelto di mandare per ricordare papà Ettore morto domenica scorsa, a 78 anni, sugli Stradelli Guelfi a Bologna, travolto in bici da un pirata della strada. "Sempre attento alle persone con cui sapeva comunicare, dotato di empatia per i più deboli senza giudizi e preconcetti: questo era mio padre – continua Sabrina -. E’ mancato il giorno dell’anniversario della morte di Pasolini delle cui opere e pensieri parlavamo spesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Pausini, la lettera della figlia Sabrina (cugina di Laura): “Mio padre era una persona colta, buona e generosa

